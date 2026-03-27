Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 121 İHA’yı vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

MOSKOVA DAHİL ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE DÜŞÜRÜLDÜ

Dün yerel saatle 21.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da sosyal medya hesabından, bölgede 36 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.