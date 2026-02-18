Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 43 İHA vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik İHA saldırısı girişiminde bulunduğu belirtildi. Yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında toplam 43 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

BİRÇOK BÖLGE HEDEF ALINDI

Açıklamada İHA'ların Bryansk, Belgorod, Kursk ve Rostov bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti, yasa dışı ilhak edilen Kırım ve Karadeniz üzerinde vurulduğu aktarıldı.

Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Çeboksarı'nın İHA saldırısına uğradığını belirterek, "Can kaybı yok. Ciddi hasar yok. Birkaç otomobil hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Çeboksarı Belediye Başkanı Stanislov Trofimov da Telegram hesabı üzerinden İHA saldırısı sonucu bazı binalardaki dairelerin hasar gördüğünü kaydetti.