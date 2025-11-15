Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 64 İHA etkisiz hale getirildi

Açıklamada, saldırıların dün 23.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar devam ettiği, İHA'ların farklı Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

RYAZAN ÜZERİNDE 25 İHA VURULDU

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, yaptığı açıklamada bölge üzerinde 25 İHA'nın vurulduğunu duyurdu. Malkov, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktı." dedi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü aktaran Malkov, olayda can kaybının olmadığını kaydetti.