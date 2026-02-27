Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 95 İHA etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 95 insansız hava aracını (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

5 İHA MOSKOVA BÖLGESİNDE DÜŞÜRÜLDÜ

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 95 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan bakanlık açıklamasında, bunların 5'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

