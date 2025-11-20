Rusya Savunma Bakanlığı: “Veseloye yerleşim birimini ele geçirdik”
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Veseloye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hatlarında çeşitli yönlerde ilerleme kaydettiği vurgulandı. Doğu askeri grubuna bağlı birliklerin aktif operasyonları sonucunda Veseloye'nin kontrol altına alındığı ifade edildi.
STORM SHADOW FÜZELERİ DÜŞÜRÜLDÜ
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte İngiliz yapımı 4 adet "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzesinin hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 18 Kasım'da Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.