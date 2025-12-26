Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporijya’da bir yerleşim daha ele geçirildi

Bakanlık açıklamasında, cephe hattında önemli bazı hatların kontrol altına alındığı vurgulanarak, "Doğu askeri birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Kararlı eylemler sonucunda Zaporijya bölgesindeki Kosovtsevo yerleşim birimi kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik "terör saldırılarına" karşılık olarak operasyonların sürdürüldüğü belirtilerek, Rus Silahlı Kuvvetlerinin 20-26 Aralık tarihleri arasında "Kinjal" aerobalistik hipersonik füzeler de dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli silahlarla büyük ölçekli 6 grup saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

ASKERİ VE STRATEJİK HEDEFLER VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Saldırılar sonucunda, Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, bunların faaliyetlerini destekleyen enerji tesisleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan hava üssü, nakliye, liman ve depo altyapısı, uzun menzilli silahlı insansız hava araçları için montaj atölyeleri ve depolama tesisleri, Ukrayna askerleri, nasyonalistler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma alanları vuruldu." ifadelerine yer verildi.