Rusya Savunma Bakanlığı: “Zaporijya’da iki yerleşimi daha ele geçirdik”

Açıklamada, Ukrayna'daki operasyonlara ilişkin bilgi verilirken, "Doğu askeri birlikleri aktif eylemleriyle Zaporijya bölgesindeki Zeleniy Gay ve Dobropolye yerleşim birimlerini kurtardı." denildi.

ENERJİ ALTYAPILARINA VE MÜHİMMAT DEPOLARINA SALDIRI

Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve gaz altyapısı ile mühimmat depolarının hedef alındığını, ayrıca Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 141 bölgenin ateş altına alındığını bildirdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün yaptığı açıklamada Donetsk'te Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ve Harkiv'de Volçansk'ın (Vovçansk) Rus birliklerince ele geçirildiğini ifade etmişti.