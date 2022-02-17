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Giriş Tarihi: 17.2.2022 16:38

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama:Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek

AA
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama:Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek

Rusya Ukrayna savaşı iddiaları tüm dünyayının gözünü korkuturken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, "Tatbikatların tamamlanmasından sonra tüm Rus askeri birimleri her zaman olduğu gibi daimi üslerine geri dönecek." sözlerine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'takiler dahil, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan tüm askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere döneceklerini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, tatbikatlarını tamamlayan ilk birliklerin askeri üslerine dönmeye başladıklarını söyledi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ"

Belarus ile Rusya arasında devam eden ortak tatbikat kapsamında 17 ve 19 Şubat tarihlerinde gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacağını kaydeden Konaşenkov, "Tatbikatların tamamlanmasından sonra tüm Rus askeri birimleri her zaman olduğu gibi daimi üslerine geri dönecek." dedi.

"İNANDIRICI DEĞİL"

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki bazı noktalardaki askerlerin daimi üslerine dönmeye başladıklarını açıklamasına rağmen Batılı yetkililer söz konusu açıklamaların inandırıcı olmadığını savunuyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama:Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek
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