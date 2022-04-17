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Giriş Tarihi: 17.4.2022 11:35

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Mariupol'e çağrı: Silahları bırakın

DHA
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Mariupol’e çağrı: Silahları bırakın

Rusya'dan savaş nedeniyle küle dönen Mariupol'le ilgili bir çağrı geldi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan çağrıda kenti savunan yabancı paralı askerlerin Ukrayna ordusu ve ‘militanlarından' silah bırakmaları istendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetimine de Mariupol kenti için silah bırakma emri vermesi çağrısında da bulunularak, "Rus Silahlı Kuvvetleri, militanlara ve yabancı paralı askerlere silahlarını bırakmaları için teklifte bulunuyor. Silahını bırakan herkesin can güvenliği garanti edilmektedir. Bir kez daha Kiev resmi makamlarını sağduyulu olmaya, militanlara anlamsız direnişi durdurmaları için uygun talimatlar vermeye çağırıyoruz. Ancak Kiev yetkililerinden böyle bir emir almayacakları için kendi başlarına böyle bir karar vermeye ve silahlarını bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Mariupol'e çağrı: Silahları bırakın
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