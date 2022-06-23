Rusya sayıyı verdi! Yüksek hassasiyetli füzelerle…

"650'DEN FAZLA UKRAYNALI MİLLİYETÇİ GÜÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Donetsk'te Klinovoye yerleşim biriminde Ukrayna 30. Mekanize Tugayı birliklerinin yarısının kayba uğradığını ifade eden Konaşenkov, 170'ten fazla asker ve subayın ağır yaralı olarak muharebe alanından tahliye edildiğini dile getirdi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Mıkolayiv bölgesinde 49 akaryakıt rezervuarı ve hangarlarda bulunan yabancı üretim dahil 50 kadar çok namlulu roketatarı yok ettiğini belirten Konaşenkov, aynı bölgede ayrıca 3 zırhlı onarım üssünü imha ettiklerini aktardı.