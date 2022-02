Rusya sınırdan çekilmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna 'yı işgal etme olasılığı devam ediyor. Batılı ülkeler saldırının 24 saat içinde her an başlayabileceğini ifade ediyor. Yabancı ülkeler vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısını sürdürüyor. Cephede savaş henüz başlamasa da Batı ve Rusya arasında büyük bir diplomatik savaş yaşanıyor. Liderlerin bitmek bilmeyen diplomatik görüşmelerinde gerilim sürekli tırmandırılıyor. Uydu görüntülerinde Rusya'nın savaş hazırlığını tamamladığı bilgileri servis edilirken Ukrayna, Rus yetkililerle görüşme davetlerini yineledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise sınırdaki bazı birliklerin üslerine döndüğünü açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da "Bugün, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek" dedi.RUSYA'NIN "Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üslerine geri döndü" açıklaması dün en çok öne çıkan detay oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulayamadıklarını söyledi. Her olasılığa hazır olduklarını vurgulayan Biden, "Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık. Diplomatik çabalarımız devam edecek. Rusya halkı bizim düşmanımız değil. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "Rus askerlerinin azaldığına dair bir işaret görmedik" açıklamasını yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da "Rusya tüm askerlerini çekmeli" dedi.DONETSK bölgesinin en büyük şehirlerinden biri olan Mariupol 'de sessizlik hakim. Cehpe hattının hemen yanı başındaki şehir 2014'teki savaşta büyük yara almıştı. Mariupol'de insanlar günlük haytalarına devam ediyor. Kaçış senaryolarının aksine şehirde kafeler, restoranlar dolu. İnsanlar alışveriş merkezlerinde ve tiyatrolarda. Ukrayna'nın güneydoğusundaki 440 bin kişinin yaşadığı şehirdeki insanlar, büyük bir savaş yaşanacağına inanmıyor.CEPHE Hattındaki köyde siperler kazıp savaş hazırlığı yapan Gennadiy Mokhnenko, "Burası Chervone Köyü, cephe hattı 15 kilometre ilerimizde. Şironke cephe hattındayız. 20 aile olarak burada kaldık. Rus işgaline izin vermeyeceğiz. Savaş bugün de başlayabilir yarın da başlayabilir, belki yıllar sonra başlayacak. Savaştan korkmuyoruz. Hazırlığımızı yaptık" dedi.SAVAŞIN eşiğindeki Ukraynalılar, "2014 yılından beri ayrılıkçılarla aramızda devam eden çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 8 yıldır düşük yoğunluklu bir savaşın içindeyiz. Bundan kötüsü olmayacak" diyor. Türkiye'nin diplomatik çabalarını da değerli bulduklarını söyleyen Mariupol sakinleri, "Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'a çözüm çabaları için teşekkür ederiz" şeklinde konuşuyor.