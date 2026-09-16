Rusya sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

Rusya sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı
İHA

4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü hedef aldı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı. Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, saldırının Nikopol kenti çevresinde gerçekleştiğini açıkladı.

Dnipropetrovsk Bölge Konseyi Başkanı Mykola Lukashuk ise, "Ruslar alaycı bir şekilde bir yolcu otobüsünü vurdu. Günlük işlerini yapmak üzere yola çıkan insanları taşıyan minibüsü hedef aldılar" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#UKRAYNA #RUSYA

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