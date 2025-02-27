Rusya sosyal medya şirketlerine ceza yağdırıyor: Birçok platform hedefte
Rusya, Spotify ve LinkedIn’den sonra popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a da para cezası verdi. Platformun kullanıcı verilerini yerelleştirmemesi kararın gerekçesi olarak gösterildi.
WhatsApp aleyhine açılan dava, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüldü.
Uygulamadaki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle WhatsApp'ın yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirkete 17 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede, WhatsApp'ın yanı sıra Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.