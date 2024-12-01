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Giriş Tarihi: 1.12.2024 16:11 Son Güncelleme: 1.12.2024 16:17

Rusya Suriye'de sağlık kurumlarına saldırıyor: Halep Üniversite Hastanesi vuruldu

Suriye iç savaşında gerginlik tırmanırken Rus ordusu da Esad rejimine destek vermek için sahaya indi. Rus savaş uçakları Halep Üniversite Hastanesi'ni hedef aldı.

AA
Rusya Suriye’de sağlık kurumlarına saldırıyor: Halep Üniversite Hastanesi vuruldu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

ÇATIŞMALAR YENİDEN CANLANDI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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Rusya Suriye'de sağlık kurumlarına saldırıyor: Halep Üniversite Hastanesi vuruldu
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