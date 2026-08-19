Rusya "tehlikeli hava sahası" uyarısı yaptı! ABD uçağı Antarktika yolundan geri döndü

CNN'in Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresine (CAA) dayandırdığı haberine göre, Antarktika'ya varmak üzere havalanan ABD Hava Kuvvetlerine ait bir uçak, Yeni Zelanda'nın yayımladığı NOTAM'ın (havacılara uyarı) ardından havalandığı Christchurch Havalimanı'na geri döndü.

"POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ" UYARISI VERİLDİ

Söz konusu "potansiyel olarak tehlikeli" hava sahası faaliyeti uyarısının Rusya Devlet Hava Trafik Yönetimi Birliğinden yapıldığı, bunun üzerine Yeni Zelanda'nın uçağa NOTAM verdiği aktarıldı.

CAA'dan yapılan başka bir açıklamada ise Rus hava trafik idaresi tarafından, planlanan bir füze fırlatma işlemi ve "Yeni Zelanda'nın Okyanus Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) sınırları içindeki uluslararası hava sahasına yönelik olası tehlike" konusunda bilgi verildiği belirtildi.

Söz konusu bölge, 30 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük hava sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör