Rusya: Terör saldırısının arkasında Ukrayna var

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna olduğunu öne sürdü. 22 Mart akşamı düzenlenen ve 139 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Batılı ülkeler de saldırıyı DEAŞ'ın yaptığını belirterek Rusya'nın Ukrayna'yı suçlamasını eleştiriyor. Kiev yönetimi de Rusya'nın iddialarını reddediyor. Moskova'daki terör saldırısının ardından Avrupa'da da güvenlik alarmı verildiThe New York Times gazetesi, Batılı ülkelerin bu yaz Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın teröristlerce hedef alınmasından endişe duyduğunu yazdı.