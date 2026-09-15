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Rusya: Trump’ın “enerji ateşkesi” teklifi somut adımlarla desteklenmeli

Rusya: Trump’ın “enerji ateşkesi” teklifi somut adımlarla desteklenmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz gün Trump’ın duyurduğu Ukrayna ile enerji ateşkesini değerlendirdi. “Ateşkeslere her zaman uyduk” diyen Zaharova, “Önemli olan, bu açıklamaların somut adımlara dönüştürülmesi.” İfadelerine yer verdi. Zaharova ayrıca, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında ve dışında silah üretim tesisleri kurduğuna dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 22:12

Zaharova, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında haftalık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifine ilişkin, "Önemli olan, bu açıklamaların somut adımlara dönüştürülmesi. Ateşkeslere her zaman uyduk. Aynısı Kiev yönetimi için söylenmez. Bu nedenle söylenen her sözün somut eylemlerle desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakereler için uygun olmadığını belirten Zaharova, söz konusu ülkenin dış siyasette tarafsızlığını yitirdiğini, Rusya'ya karşı siyaset izlediğini söyledi. Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında ve dışında silah üretim tesisleri kurduğuna dikkati çekerek, "Rusya'ya yönelik askeri tehdidin bulunduğu her nokta, meşru askeri hedef niteliğindedir." dedi.