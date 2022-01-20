Rusya - Ukrayna arasında gözler Türkiye’nin girişiminde

Türkiye, Ukrayna-Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar, Ukrayna krizi, Afganistan'daki gelişmeler ve İsrail ile ilişkiler gibi konularda yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Ukrayna-Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi için devrede olan Türkiye, çatışmayı önleme ve diyaloğu artırmak için net bir tutum sergiliyor. Minsk toplantılarının İstanbul'da yapılması için Türk yetkililer ilgili taraflarla temaslarda bulunuyor. Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil
'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili Türkiye'nin ilgili taraflarla görüşmeleri devam ediyor. Türkiye'den bir heyetin önceki gün temaslarda bulunduğu Kabil'de, Taliban'la havalimanının iç güvenliğinin işletmeciler tarafından, dış güvenliğinin Taliban tarafından sağlanması konusunda mutabakata varıldı. İşletmenin maliyet hesaplamaları konusundaki çalışmalar ilerliyor.
ESTONYA'YA FETÖ MESAJI
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığı öğrenildi. Öte yandan, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'in Ankara
ziyaretinde, Türk tarafı Estonya'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Hayrettin Bahşi'nin iade edilmesini istedi.
ABD İLE RUSYA ARASINDA RESTLEŞME
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başlanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını söyledi. "Karşılığında ciddi bir bedel öder" dedi. Moskova'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Biden'ın sözlerinin durumu daha da istikrarsızlaştırdığını" söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ise Rusya'nın saldırması durumunda Ukrayna'ya savunma için askeri destek vereceklerini söyledi.
AB: ÇOK AĞIR YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
, Dünya Ekonomik Forumu
'nun çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi
" toplantısında konuştu. Leyen, Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.