Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası: 32 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası ile 32 Ukraynalı asker ile Ukrayna ordusuna gönüllü olarak hizmet ederken cephede ölen İsrailli Dmytro Fialka'nın cesedinin geri alındığını belirtti.

Yermak, "Bugün yeni bir esir takası yapıldı. 32 savaşçımızı ve İsrailli Dmytro Fialka'nın cesedini geri almayı başardık. Geri alınanlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayları, çavuşları ve askerleri var. Hepsi şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerdeydi. Bu kişilerin tümü kayıp olarak değerlendiriliyordu" dedi.



Özellikle Fialka'nın durumuna da değinen Yermak, "Özellikle ölen İsrailli Dmytro Fialka, son iki yıldır Ukrayna'da yaşıyor ve Dinamo Lviv futbol kulübünde çocukların futbol antrenörlüğünü yapıyordu. Ukrayna için savaştı. Gönüllü olarak cepheye gitti" ifadelerini kullanarak, Fialka'nın Ukrayna'da evlendiğini ve burada çocukları olduğunu belirtti.

