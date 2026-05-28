Rusya Ukrayna cephesinde ilerliyor: 2 yerleşim birimi ele geçirildi
Moskova yönetimi, Ukrayna'daki Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Granov, Zaporijya bölgesinde de Vozdvijevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimleri üzerinde kontrolü sağladıklarını bildirmişti.
