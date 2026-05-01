Rusya Ukrayna cephesinde ilerliyor: Çok sayıda yerleşim birimi kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'nın askeri savunma alanındaki işletmeleri, enerji unsurları, ulaşım ve liman altyapıları, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları montaj, depolama ve kullanma merkezlerine yönelik karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 10 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesinde Zemlyanki, Boçkovo ve Pokalyanoye, Sumi bölgesinde Korçakovka, Taratutino ve Novodmitrovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de İlyiçovka, İlyinovka, Novodmitrovka ve Novoaleksandrovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

