Rusya-Ukrayna hattı barut fıçısı gibi
Rus lider Vladimir Putin, Rus ordusuna Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırılar düzenlemesi talimatını verdiğini söylerken Ukrayna lideri Vladomir Zelenski de Rusya hava sahasını sivil uçuşlara da kapattıracaklarını ve saldırılarını daha da artıracaklarını vurguladı. Putin, Zelenski'nin tehdidini 'devlet terörrizm' diye niteleyerek karşılık vereceklerini söyledi. Kiev'de önceki gün insansız hava araçlarının (İHA) depolanması ve sevkiyatı için kullanılan "Çayki" lojistik merkezi Rusya tarafından vuruldu. Odessa'da ise limanların çalışmasını sağlayan 4 enerji tesisi hedef alındı. Rusya ayrıca Almanya'yı da tehdit etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Ukrayna ordusu için askeri teçhizat üreten tesislerine doğrudan saldırıyı "hak ettiğini" belirtti.
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