Rusya-Ukrayna hattında enerji savaşı durmuyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya enerji ateşkesi çağrısı işe yaramadı. Taraflar enerji santrallerini vurmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Rovno şehrindeki lojistik merkezi ile Odessa Limanı açıklarında askeri malzemeler taşıyan yük gemisini vurdu. Rus yetkililer Ukrayna'nın, St. Petersburg kenti ile Leningrad bölgesinde petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezinin hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ise Rusya'nın 1 haftada enerji tesislerine 76 saldırı düzenlediğini bildirdi.