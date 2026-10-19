Rusya-Ukrayna hattında enerji savaşı durmuyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya enerji ateşkesi çağrısı işe yaramadı. Taraflar enerji santrallerini vurmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Rovno şehrindeki lojistik merkezi ile Odessa Limanı açıklarında askeri malzemeler taşıyan yük gemisini vurdu. Rus yetkililer Ukrayna'nın, St. Petersburg kenti ile Leningrad bölgesinde petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezinin hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ise Rusya'nın 1 haftada enerji tesislerine 76 saldırı düzenlediğini bildirdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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