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Giriş Tarihi: 8.1.2025 11:29

Rusya Ukrayna hattında peş peşe saldırılar: Sanayi bölgesi hedef alındı

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'nın Engels ve Saratov bölgelerine saldırıda bulunduğunu ve bir sanayi bölgesinin zarar gördüğünü bildirdi.

AA
Rusya Ukrayna hattında peş peşe saldırılar: Sanayi bölgesi hedef alındı

Rusya'nın Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bu gece Saratov ve Engels'e yoğun bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı neticesinde Engels'teki bir sanayi bölgesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Busargin, "İlk belirlemelere göre kimse yaralanmadı. Acil servis birimleri olay yerinde çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yaptığı saldırılarda 32 İHA'yı imha ettiklerini bildirdi.

Rus medyasında yer alan görüntülerde, Engels'te zarar gören sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktığı görülüyor.

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Rusya Ukrayna hattında peş peşe saldırılar: Sanayi bölgesi hedef alındı
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