Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna için barış tekliflerini iptal etmediklerini, ancak Kursk'taki durum nedeniyle bu aşamada müzakere yapamayacaklarını söyledi. Rusya'nın Kursk bölgesinde operasyonlarına devam eden Ukrayna ise stratejik öneme sahip bir köprüyü daha yok ettiklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Kursk'ta bir tampon bölge istediğini ifade etti. Zelenski müttefiklerinden özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'dan yardım gönderme sürecini hızlandırmalarını istedi.