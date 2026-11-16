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Rusya, Ukrayna ile görüşmelere Avrupa'nın katılacağını yalanladı!

Rusya, Ukrayna ile görüşmelere Avrupa'nın katılacağını yalanladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerinin bir sonraki turuna Avrupalı temsilcilerin katılmasına onay vermediğini belirten Uşakov, "Bunun kabul edilebilmesi için öncelikle pek çok şeyin yapılması gerekiyor. Özellikle bir tur daha, hatta belki birden fazla tur üçlü görüşme yapılması gerekebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 20:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD arabuluculuğunda devam eden Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uşakov, Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerinin bir sonraki turuna Avrupalı temsilcilerin katılmasına onay vermediğini belirterek, "Şu anda görüşülen konu, bir sonraki turun üçlü formatta gerçekleştirilmesi. Birkaç gün önce Abu Dabi'de yeniden başlayan bu görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Henüz tarih belirlenmedi. Bazı çevreler formatın genişletilmesinden söz ediyor ancak bu konuda bizimle herhangi bir anlaşmaya varılmadı" dedi.

Rusya'nın Avrupa'nın katılımına onay vermesi için ne yapılması gerektiği sorulan Uşakov, "Bunun kabul edilebilmesi için öncelikle pek çok şeyin yapılması gerekiyor. Özellikle bir tur daha, hatta belki birden fazla tur üçlü görüşme yapılması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Uşakov, Avrupa'nın sürece katılımının Rusya'nın Avrupalılardan ne istediklerine ve Ukrayna'da başarılı bir çözüme ulaşılması için nasıl yapıcı ve somut bir katkı sunabileceklerine ilişkin net bir sinyal almasına bağlı olduğunu söyledi.