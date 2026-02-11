Haberler

Dünya Haberleri

Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız”

Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerine hitap etti. Lavrov konuşmasında, Ukrayna ile yapılan çeşitli formatlarda gözle görülür bir sonuç elde edilemediğinin altını çizerken, “Uygun olmayan barış anlaşmasını da imzalamayacağız. Ancak meşru çıkarlarımız çiğnenmeyecek şekilde taviz vermeye hazırız.” dedi.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 18:54

Lavrov, Rus Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerine hitap etti. Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusuna değinen Lavrov, "Şu ana kadar, Ukrayna meselesinin yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili konularda çeşitli formatlarda diyaloğun yeniden başlatılması dışında, gözle görülür somut bir sonuç elde edemedik. ABD ile diyaloğun ekonomi alanındaki projeler dahil önemli gelişmelere yol açacağını umuyorum." şeklinde konuştu. ABD'nin ulusal güvenlik stratejisini yenilediğini anımsatan Lavrov, bu stratejide Rusya'nın düşman değil, potansiyel ortak ülke olarak gösterildiğine dikkati çekerek, "Bu kendi başına iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, ABD'nin kendisinden uzak bölgelerde varlığını sürdürmeye çalıştığına işaret ederek, "Amerikan ortaklarımızla temaslarda, karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmanın önemli olduğu ve ABD'nin güvenliğini etkilemeyen uzak bölgelere müdahale edilmemesi gerektiği yönündeki fikri savunuyoruz." ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni START Antlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin bitiminden itibaren 1 yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Lavrov, ABD'nin bu teklife resmen yanıt vermediğini söyledi.