Rusya-Ukrayna krizinde bir girişim daha başarısız oldu

Rusya temsilcisi Dmitry Kozak, taraflar arasından anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Kozak, "Ne yazık ki neredeyse 9 saatlik müzakereler, belgelerde ifade edilen görünür ve somut sonuçlar olmadan sona erdi" şeklinde konuştu. Rusya ve Ukrayna tarafının anlaşmayı farklı yorumladığını söyleyen Kozak, "26 Ocak'ta Paris'teki bir önceki toplantıdan yola çıkarak müzakerelerimizin nihai açıklaması üzerinde anlaşmaya çalıştık. Normandiya formatının Minsk anlaşmalarının yorumlanmasıyla ilgili tüm farklılıkların ne pahasına olursa olsun üstesinden gelinmesi gerektiği konusunda anlaşmıştık. Ancak bugün bu farklılıkların üstesinden gelmek mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

4 ülke liderinin politika danışmanları en son 26 Ocak'ta Paris'te bir araya gelmişti. Elysee Sarayı'ndaki görüşme 8.5 saat sürmüştü.