Rusya- Ukrayna krizinde flaş: İngiltere Polonya’ya asker gönderiyor!

Wallace, "Dayanışma ruhuyla birlikte çalışabileceğimizi göstermek ve İngiltere ile Polonya'nın yan yana olduğuna dair güçlü bir sinyal göndermek için ikili konuşlandırma olarak, Polonya'ya 350 İngiliz askeri daha göndererek burada bulunan 100 Kraliyet mühendisine ekleyeceğiz." ifadesini kullanıldı.