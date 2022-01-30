Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: NATO, Ukrayna’ya birlik gönderecek mi?

EN KÖTÜSÜ İÇİN HAZIRIZ

Rusya'nın Belarus'ta binlerce savaşa hazır birlik, uçak ve S-400 silah sistemleri konuşlandırdığına dikkati çeken Stoltenberg, diplomatik çözümden yana olduklarını ancak siber saldırı, sabotaj ve Ukrayna'nın işgali de dahil olmak üzere en kötüsü için de hazırlıklı olduklarını belirtti.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayı planlamıyoruz." dedi ve Ukrayna ordusunun 2014'ten daha iyi eğitilmiş ve donatılmış olduğunu söyledi.