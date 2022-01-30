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Giriş Tarihi: 30.1.2022 15:41 Son Güncelleme: 30.1.2022 15:50

Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: NATO, Ukrayna'ya birlik gönderecek mi?

AA
Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: NATO, Ukrayna’ya birlik gönderecek mi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Stoltenberg açıklamalarında; NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri birlik sayısını artırmaya hazır olduğunu belirtirken Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin NATO'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunurken Rusya'nın olası saldırısı halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

CİDDİ SONUÇLARI OLUR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayı planlamadıklarını ancak olası saldırısı halinde Rusya'nın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

Stoltenberg, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'da yaptığı konuşmada, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri birlik sayısını artırmaya hazır olduğunu, Rusya'nın Belarus'a asker ve silah sevkiyatını yakından izlediklerini dile getirdi.

EN KÖTÜSÜ İÇİN HAZIRIZ

Rusya'nın Belarus'ta binlerce savaşa hazır birlik, uçak ve S-400 silah sistemleri konuşlandırdığına dikkati çeken Stoltenberg, diplomatik çözümden yana olduklarını ancak siber saldırı, sabotaj ve Ukrayna'nın işgali de dahil olmak üzere en kötüsü için de hazırlıklı olduklarını belirtti.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayı planlamıyoruz." dedi ve Ukrayna ordusunun 2014'ten daha iyi eğitilmiş ve donatılmış olduğunu söyledi.

RUSYA İSTEDİĞİNİN TAM TERSİNİ ELDE ETTİ

NATO Genel Sekreteri, 2014'ten bu yana Ukrayna'ya desteğin arttığını, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulandığını ve NATO'nun doğusundaki varlığını artırdığını ifade ederek, Rusya'nın sınırlarında daha az NATO gücü istediğini ancak tam tersini elde ettiğini dile getirdi.

Rusya'nın olası saldırısının ciddi yaptırımları beraberinde getireceği uyarısını tekrarlayan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili planları hakkında netlik olmadığını söyledi.

MÜTTEFİKLER ARASINDA FARKLILIKLAR VAR

Stoltenberg, Ukrayna'ya ne tür destek verilmesi gerektiği konusunda "müttefikler arasında bazı farklılıklar olduğunu" itiraf etti. Ukrayna'ya ABD, İngiltere ve Kanada silah ve askeri eğitim sağlarken Almanya ve Fransa gibi ülkeler buna sıcak bakmıyor.

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Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: NATO, Ukrayna'ya birlik gönderecek mi?
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