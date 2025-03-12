Rusya-Ukrayna krizine o ülke dahil oldu: İlk günden bu yana...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, olağan basın toplantısında Ukrayna'nın ABD'nin 30 günlük geçici ve acil ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Sözcü Mao, "İlgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna krizinin ilk gününden itibaren diyalog ile müzakereden yana oluyor ve siyasi çözüm arayışında bulunuyoruz. Soruna taraf olan ülkelerin, diyalog ile müzakere yoluyla birbirlerinin endişelerini giderecek sürdürülebilir ve kalıcı bir barış çözümü bulmasını bekliyoruz" dedi.