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Giriş Tarihi: 2.3.2022 12:21 Son Güncelleme: 2.3.2022 12:21

Rusya Ukrayna savaşı 7. gününde! Sıcak gelişmeleri takip eden Türk gazetecilere saldırı anları kamerada

İHA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rusya Ukrayna savaşı 7. gününde! Sıcak gelişmeleri takip eden Türk gazetecilere saldırı anları kamerada

7. gününde Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre ise Rus birlikleri Harkov ve Kiev başta olmak üzere pek çok Ukrayna şehrini bombalıyor. Birleşmiş Milletler, pek çok sivilin ülkeden ayrıldığını ifade ederken, Ukrayna'da kalan halk geceyi sığınaklarda geçiriyor. Öte yandan ülkede yaşanan sıcak gelişmeleri takip edebilmek için dünyanın pek çok yerinden basın mensubu üyeleri Ukrayna'ya gitti. Türkiye'den de giden gazetecilerin ateş hattında kaldığı anlar kameraya böyle yansırken, yaşanan saldırı yürekleri ağza getirdi.

Rusya Ukrayna savaşı 7. gününde de devam ediyor. Bölgede tansiyonun arttığı ifade edilirken, Dünya ABD'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Öte yandan Rus güçleri tarafından Kiev, Harkiv ve daha pek çok şehrin bombalandığı ifade edildi. Türkiye'den de bölgedeki sıcak gündemi takip edebilmek için pek çok basın mensubu ülkede bulunuyor.

BÖLGEDE PEK ÇOK BASIN MENSUBU VAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Başkent Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi. Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Gazeteciler, "Evet şu anda üstümüze ateş açılıyor" diyerek yaşananları anlattı.

SON DAKİKA! Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı | Video

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Rusya Ukrayna savaşı 7. gününde! Sıcak gelişmeleri takip eden Türk gazetecilere saldırı anları kamerada
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