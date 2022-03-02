Rusya Ukrayna savaşı 7. gününde! Sıcak gelişmeleri takip eden Türk gazetecilere saldırı anları kamerada

Rusya Ukrayna savaşı 7. gününde de devam ediyor. Bölgede tansiyonun arttığı ifade edilirken, Dünya ABD'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Öte yandan Rus güçleri tarafından Kiev, Harkiv ve daha pek çok şehrin bombalandığı ifade edildi. Türkiye'den de bölgedeki sıcak gündemi takip edebilmek için pek çok basın mensubu ülkede bulunuyor.
BÖLGEDE PEK ÇOK BASIN MENSUBU VAR
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Başkent Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi. Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Gazeteciler, "Evet şu anda üstümüze ateş açılıyor" diyerek yaşananları anlattı.
SON DAKİKA! Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı | Video