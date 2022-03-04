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Giriş Tarihi: 4.3.2022 23:19

Rusya Ukrayna Savaşı: Beyaz Saray'dan Rusya'nın nükleer santral saldırısına tepki: Sorumsuzluğun zirvesi

AA
Rusya Ukrayna Savaşı: Beyaz Saray’dan Rusya’nın nükleer santral saldırısına tepki: Sorumsuzluğun zirvesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, bu ülkeye santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI 'SAVAŞ SUÇU' OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunun belirtilmesine ilişkin Psaki, "Biz şu anda kendi incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alınması, yasak silahların kullanılması gibi konuları inceliyoruz. Henüz bir sonuca varmadık. Ancak sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçu olarak değerlendirilecektir." yorumunu yaptı.

'SALDIRILAR DURDURULMALIDIR'

Psaki, Rusya'nın Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısıyla ilgili de "Bu sorumsuzluğun zirvesidir. Kremlin nükleer santralin etrafındaki saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

'RUS HÜKÜMETİNİN EYLEMİ SORUMSUZCA VE TAHLİKELİDİR'

Nükleer santrale yönelik saldırının kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Psaki, "Rus hükümetinin eylemi sorumsuzca ve tehlikelidir. Bölgedeki ve çevredeki sivillere yönelik çok büyük bir tehdide yol açabilirdi." dedi.

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Rusya Ukrayna Savaşı: Beyaz Saray'dan Rusya'nın nükleer santral saldırısına tepki: Sorumsuzluğun zirvesi
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