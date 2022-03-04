Rusya Ukrayna Savaşı: Beyaz Saray’dan Rusya’nın nükleer santral saldırısına tepki: Sorumsuzluğun zirvesi

"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI 'SAVAŞ SUÇU' OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunun belirtilmesine ilişkin Psaki, "Biz şu anda kendi incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alınması, yasak silahların kullanılması gibi konuları inceliyoruz. Henüz bir sonuca varmadık. Ancak sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçu olarak değerlendirilecektir." yorumunu yaptı.