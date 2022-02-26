Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatacağız ya da...

'YA 3. DÜNYA SAVAŞI'NI BAŞLATACAĞIZ YA DA...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.