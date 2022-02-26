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Giriş Tarihi: 26.2.2022 23:36 Son Güncelleme: 26.2.2022 23:49

Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...

AA
Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatacağız ya da...

Rusya- Ukrayna Savaşı 3. gününde çok geniş sınırlara yayılırken iki ülke arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

Biden, Brian Tyler Cohen'in Youtube kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

'YA 3. DÜNYA SAVAŞI'NI BAŞLATACAĞIZ YA DA...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

'PUTİN, İSTEDİKLERİNİN TAM TERSİ ŞEYLERİN YAŞANMASINA YOL AÇIYOR'

Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

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Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
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