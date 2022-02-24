Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklaması: Bugünü sakın unutmayın! Dünya 24 Şubat’ta değişti...

"24 ŞUBAT'I UNUTMAYIN BUGÜN TARİH DEĞİŞTİ"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, "Durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımı ile bu savaşı da kazanacağımıza inanıyoruz. Ama bugünü hiçbir zaman unutmayın. Çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti." dedi. Bodnar, dünyayı Ukrayna'nın yanında olmaya davet etti.