Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklaması: Bugünü sakın unutmayın! Dünya 24 Şubat’ta değişti...

Ukrayna Ankara büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın saldırısı sonrası savaşın resmen başladığını ifade etti. Bodnar, Ukrayna'nın savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi. Bodnar, "24 Şubat dünya tarihinin değiştiği gündür." dedi. Büyükelçi daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na görüşme yapmaya gitti.
"24 ŞUBAT'I UNUTMAYIN BUGÜN TARİH DEĞİŞTİ"
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, "Durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımı ile bu savaşı da kazanacağımıza inanıyoruz. Ama bugünü hiçbir zaman unutmayın. Çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti." dedi. Bodnar, dünyayı Ukrayna'nın yanında olmaya davet etti.
"RUSYA'NIN ÇOK CİDDİ KAYIPLARI VAR"
Bodnar, Rusya'nın kayıplar verdiğini belirtti, "Saldırıya geçen Rus askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimizde de kayıplar var, siviller arasında da kayıplar olduğu bilgisi geliyor." dedi.
TÜRKİYE'YE 'BOĞAZI KAPATIN' ÇAĞRISI
Bodnar, Türkiye'den Rusya'ya karşı hava sahasını ve Boğazları kapatması için resmi talepte bulunduklarını aktardı.
Bodnar 'Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz. Özellikle buradaki Rus iş dünyasına ait hisselere el konulmasını, böylece buradan para kazanılmasının önlenilmesini talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.
'Bölgemizde ilk defa nükleer silaha sahip bir devlet başka egemen bir devlete açık bir saldırı düzenleyip savaş başlatıyor' diye vurgulayan Bodnar, 'Her şeyden önce bunun zararını barışçıl halk, kadınlar ve çocuklar görüyor' dedi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÖRÜŞMEYE GİTTİ
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığında Bakanlık yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek.