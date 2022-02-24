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Giriş Tarihi: 24.2.2022 11:50 Son Güncelleme: 24.2.2022 12:19

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklaması: Bugünü sakın unutmayın! Dünya 24 Şubat'ta değişti...

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklaması: Bugünü sakın unutmayın! Dünya 24 Şubat’ta değişti...

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar önemli açıklamalarda bulundu. Bodnar, 'Bugünü tarihe not düşün, sakın unutmayın! 24 Şubat dünyanın tarihinin değiştiği gündür." dedi. Bodnar, Türkiye'ye boğazları kapatma çağrısı yaptı, Dışişleri Bakanlığı'na görüşmeye gitti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ukrayna Ankara büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın saldırısı sonrası savaşın resmen başladığını ifade etti. Bodnar, Ukrayna'nın savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi. Bodnar, "24 Şubat dünya tarihinin değiştiği gündür." dedi. Büyükelçi daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na görüşme yapmaya gitti.

"24 ŞUBAT'I UNUTMAYIN BUGÜN TARİH DEĞİŞTİ"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, "Durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımı ile bu savaşı da kazanacağımıza inanıyoruz. Ama bugünü hiçbir zaman unutmayın. Çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti." dedi. Bodnar, dünyayı Ukrayna'nın yanında olmaya davet etti.

"RUSYA'NIN ÇOK CİDDİ KAYIPLARI VAR"

Bodnar, Rusya'nın kayıplar verdiğini belirtti, "Saldırıya geçen Rus askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimizde de kayıplar var, siviller arasında da kayıplar olduğu bilgisi geliyor." dedi.

TÜRKİYE'YE 'BOĞAZI KAPATIN' ÇAĞRISI

Bodnar, Türkiye'den Rusya'ya karşı hava sahasını ve Boğazları kapatması için resmi talepte bulunduklarını aktardı.

Bodnar 'Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz. Özellikle buradaki Rus iş dünyasına ait hisselere el konulmasını, böylece buradan para kazanılmasının önlenilmesini talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bölgemizde ilk defa nükleer silaha sahip bir devlet başka egemen bir devlete açık bir saldırı düzenleyip savaş başlatıyor' diye vurgulayan Bodnar, 'Her şeyden önce bunun zararını barışçıl halk, kadınlar ve çocuklar görüyor' dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığında Bakanlık yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek.

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Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklaması: Bugünü sakın unutmayın! Dünya 24 Şubat'ta değişti...
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