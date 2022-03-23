Rusya Ukrayna savaşı katliam robotlarının önünü mü açtı? "Yapay zeka çatışmaları kökten değiştirebilir"

Rusya-Ukrayna savaşı, müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla hız kesmeden devam ederken, modern teknolojinin savaştaki rolü için de bir test vakası haline dönüşmüş durumda. Özellikle gerçekleştirilen siber saldırılar, kullanılan yapay zeka entegreli otonom silahlar ve yapay zeka destekli dezenformasyon araçları sıcak çatışma alanlarında yaşanan gelişmelerin seyrini değiştirecek potansiyelde. Dr. Emine Çelik, Rusya-Ukrayna savaşında yapay zekanın rolü ve önemini AA Analiz için kaleme aldı.

OTONOM SİLAHLAR

Son yıllarda yapay zeka geliştiricileri ve sivil toplum grupları, "hedef seçme ve insan gözetimi olmadan insan öldürme yeteneğine sahip yapay zeka destekli silahlar" şeklinde ifade edilen ölümcül otonom silah sistemlerinin ortaya çıkması konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Her ne kadar insan denetiminden bağımsız otonom silahların kullanımı test aşamasında olsa da mevcut insan denetiminde kullanılan otonom silahlar dahi savaşların ve çatışmaların seyrini değiştirecek potansiyele sahip.