Rusya Ukrayna savaşı | Rusya’ya karşı Avrupa ordusu kurulacak mı? AB’den kritik açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından kritik açıklamalarda bulundu.
RUSYA'YA KARŞI AVRUPA ORDUSU KURULACAK MI?
Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz." dedi.
AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.