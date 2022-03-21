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Haberler Dünya Haberleri Rusya Ukrayna savaşı | Rusya'ya karşı Avrupa ordusu kurulacak mı? AB'den kritik açıklama
Giriş Tarihi: 21.3.2022 23:11 Son Güncelleme: 21.3.2022 23:24

Rusya Ukrayna savaşı | Rusya'ya karşı Avrupa ordusu kurulacak mı? AB'den kritik açıklama

AA
Rusya Ukrayna savaşı | Rusya’ya karşı Avrupa ordusu kurulacak mı? AB’den kritik açıklama

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken savaşın küresel çaptaki etkisi gün geçtikçe derinleşiyor. Rusya ordusu Kiev'in dışında bekleyişini sürdürürken saldırılarına da yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Öte yandan ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan'a, Joe Biden'ın, Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildi. Bölgedeki gelişmeler anbean takip edilirken akıllardaki 'Rusya'ya karşı Avrupa ordusu kurulacak mı?' sorusuna Avrupa Birliği'nden kritik bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından kritik açıklamalarda bulundu.

'RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SÜRECEK'

Borrell basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

RUSYA'YA KARŞI AVRUPA ORDUSU KURULACAK MI?

Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz." dedi.

AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.

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Rusya Ukrayna savaşı | Rusya'ya karşı Avrupa ordusu kurulacak mı? AB'den kritik açıklama
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