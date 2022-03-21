Rusya Ukrayna savaşı | Rusya’ya karşı Avrupa ordusu kurulacak mı? AB’den kritik açıklama

RUSYA'YA KARŞI AVRUPA ORDUSU KURULACAK MI?

Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz." dedi.