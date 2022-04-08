Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan ateşkes çağrısı

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonu roketlerle vuruldu. En az 39 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilirken 87 kişi de yaralandığı öğrenildi. Ukrayna Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada tren istasyonuna isabet eden roket sayısının 2 olduğunu ifade edildi. Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk tren garına düzenlenen füze saldırısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince yapıldığını öne sürdü. Saldırıya ilişkin türkiye'den de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir." denildi.
ATEŞKEŞ ÇAĞRISI
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rusya, Kramatorsk'taki tren istasyonunu roketlerle vurdu. Alınan ilk bilgilere göre istasyonda siviller vardı. Ukrayna Devlet Demiryolları'ndan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle en az 39 kişinin yaşamını yitirdiği düşünülüyor. 87 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında 4 çocuğun olduğu ifade edildi.
SİVİLLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR
Belediye Başkanı Oleksander Honcharenko, roketler isabet ettiğinde istasyonda çoğu yaşlı, kadın ve çocuk yaklaşık 4 bin kişinin olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Demiryolları tarafından yapılan son dakika açıklamasında tren istasyonuna isabet eden roket sayısının 2 olduğunu söyledi. Bombardıman altındaki istasyondan sivillerin tahliyesi sürüyor.
BÖLGEYİ TERK ETMEYE ÇAĞRI
Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin yeni bir taarruz için yeniden toplandıklarını ve Moskova'nın Ukrayna'nın Donbas olarak bilinen ve Rusya ile sınırı olan doğu kesiminde olabildiğince çok toprak ele geçirmeyi planladığını söyledi. Bazı bölgelerdeki yerel yetkililer, hala mümkün ve nispeten güvenli iken sivilleri bölgeyi terk etmeye çağırdı.
"PANİK VE KORKU EKMEK İSTİYORLAR"
Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, roketlerin düştüğü sırada binlerce kişinin istasyondan olduğu söyledi. Yaptığı açıklamada, "Ruslar nereye nişan aldıklarını çok iyi biliyorlardı. Panik ve korku ekmek istiyorlar." dedi.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Ayrıca Vali, bavul yığınları ve diğer bagajların yanında yatan cesetlerin görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.
RUSYA "UKRAYNA SALDIRDI" DEDİ
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belirlemelerimize göre Kramatorsk'taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.
Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirilen füzeli saldırıda 4'ü çocuk, 39 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ukrayna tarafı saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken, Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rusya'nın tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği yönündeki açıklamaları yalanladı ve saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini iddia etti. Açıklamada, "Kiev rejiminin, Rusya'nın 8 Nisan'da Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla ilgili tüm açıklamaları bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, 8 Nisan'da Kramatorsk şehrinde herhangi bir ateşleme görevi bulunmuyordu ve planlanmamıştı" denildi.