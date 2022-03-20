Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’da hazırlık! Patriotlar yola çıktı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa doğu ülkelerinini güçlendirmeye başladı. Bunun son örneği ise, Slovakya'ya gönderilen Patriot Hava Savunma Sistemleri oldu. Hollanda tarafından gönderilen Patriot'lar Çekya'da görüntülendi.

Patriot Hava Savunma Sistemleri’nin Slovakya’ya sevkiyatı görüntülendi | Video

NATO'NUN TALEBİYLE GÖNDERİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022'de NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri gönderme kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa'dan yola çıkan Patriot sistemlerinin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.