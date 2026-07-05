Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevlendi
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı büyük çaplı saldırılarla yeniden alevlendi. Moskova yönetimi benzin kıtlığıyla mücadele ederken Kiev'in, St. Petersburg şehrindeki petrol terminalini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, terminalde yangın çıktığı görüldü. Rusya, Ukrayna'nın 200'den fazla İHA ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırdığını bildirdi. Ayrıca saldırıların cevapsız kalmayacağı ifade dildi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Konstantinovka şehrinin Rus ordusunun kontrolüne geçmediğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "bu şehirde bir araya gelmeyi" önerdi.