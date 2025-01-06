Rusya-Ukrayna savaşı yeniden şiddetlendi

Ukrayna, savunma güçlerinin, Kursk bölgesinde yeniden saldırıya geçtiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Düşman, Rus birliklerinin Kursk yönündeki ilerleyişini durdurmak amacıyla karşı saldırı başlattı" dedi. İngiliz Telegraph gazetesi Moskova'nın ani karşı saldırısı sonrası en üst düzey generallerinden birini Kursk bölgesine gönderdiğini yazdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rus ordusunun topraklarına 103 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini kaydetti