Rusya Ukrayna savaşında 3. gün! Rus birlikleri yerleşim yerlerine saldırdı! Ukrayna’dan korkutan görüntüler

"3 BİN 500'DEN FAZLA RUS ASKER ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durumun da kontrol altında" olduğunu vurguladı.