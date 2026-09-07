Rusya-Ukrayna savaşında barış umudu
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner öndeki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından dün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Trump'ın elçileri Kiev'de Ukrayna müzakere heyeti üyeleri tarafından karşılandı. İkili daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Öte yandan görüşmelere Zelenskiy'nin davetiyle, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ulusal güvenlik danışmanlarının da katıldığı bildirildi. Kremlin, Moskova'daki görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğünü belirterek görüşmeyi "yapıcı ve son derece açık" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray'a göre Witkoff ve Kushner, Putin ile yaptıkları görüşmede savaşın sona erdirilmesine yönelik "bir sonraki adımlar için somut planları" ele aldı.