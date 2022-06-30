Rusya Ukrayna savaşında bir ilk! ‘En büyük hamle gerçekleşti’

Rusya Ukrayna savaşında saldırılar devam ederken, savaşın başından bu yana bir ilk gerçekleşti. Ukrayna kanadından yapılan açıklamaya göre her iki ülkeden de çok sayıda askerin esir düşmesinin ardından iki taraf arasında büyük bir takas gerçekleşti.
ARALARINDA AZOV TABURU ÜYELERİ DE VAR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından esir tutulan 144 Ukraynalı askeri kurtardıklarını bildirdi. Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, iyimser ve önemli bir haberi vermek istediğini dile getirerek, "144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık. Bunların arasında 59 ulusal muhafız, 30 deniz kuvvetleri, 28 ordu, 17 sınır muhafızı, 9 terörle mücadele askeri ile 1 polis var." diye konuştu.
Kurtarılan Ukraynalı askerlerin en yaşlısının 65, en küçüğünün ise 19 yaşında olduğunu belirten Zelenskiy, "Özellikle 95 Azovstal savunucusu evlerine dönüyor. Her Ukraynalıyı eve getirmek için her şeyi yapacağız." dedi.
Teslim alınan 144 esirden 95'inin Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında esir düşenlerden olduğu belirtilen açıklamada, 43'ünün de Azov Taburu'ndan olduğu bilgisi verildi.
Esir takasıyla Rusya'dan teslim alınanların 59'unun Ulusal Muhafız, 58'inin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli, 17'sinin Sınır Muhafızı, 9'unun bölgesel savunma personeli ve 1'inin polis olduğu aktarıldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi, dün savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile Ukrayna arasında en büyük takas işleminin yapıldığını ve sonucunda 95'i Azovtsal Fabrikası'ndaki askerler olmak üzere toplamda 144 Ukraynalı askeri geri aldıklarını duyurmuştu.