Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev’e gerilimi tırmandıracak yardım

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugün bir ilk yaşandı. Daily Mail'de yer alan habere göre Çek Cumhuriyet, Ukrayna lideri Zelenkskiy'nin yardım çağrısına cevap göndererek T-72 ve zırhlı piyade araçlarını sağlayarak Ukrayna'ya tank gönderdi. Savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya ilk defa bir NATO üyesinin tank gönderdiği öğrenildi.

TELEVİZYONLARDA YAYINLANDI

Haber, Çek televizyonlarında da yayınlandı. Televizyonda yayınlanan görüntülerde bir biyade savaş aracı, obüs topçu parçası ve bir düzineden fazla T-72 tankının görüntülerine yer verildi. Ekipmanlar arasında gelişmiş hava savunma sistemleri ve ABD Javelin tanksavarları da var.

ENDİŞELERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Yaşanan bu gelişme, NATO'nun da savaşa dahil olup olmayacağı konusundaki endişeleri artırdı. Çek Savunma Bakanu Jana Cernochova dün parlamentoya seslenerek, "Sizi temin ederim ki Çek Cumhuriyei Ukrayna'ya elinden geldiğinde yardım ediyor ve yardım etmeye de devam edecek" dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI DA BAŞLATTILAR

Yardımın, Zelenskiy'nin NATO'dan zırh, savaş uçağı ve diğer askeri teçhizatı istemesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Wall Street Journal'da yer alan habere göre ise Çek Cumhuriyeti Ukrayna'ya silah tedarik edebilmek için kitlesel bazda bir bağış kampanyası da başladı.

BAŞKA ÜLKELERDEN DE YARDIM GİDECEK

Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra Ukrayna'ya Slovakya ve Almanya'da yardım etmeyi düşünüyor. Slovakya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın askeri teçihazatının onarılmasına yardım edeceğini söyledi. Almanya ise Kiev'e birkaç deniz piyade savaş aracı göndereceğini açıkladı. Öte yandan İngiltere ise 20 ambulansın teslimatını onayladı.