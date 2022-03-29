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Giriş Tarihi: 29.3.2022 22:56

Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rus güçleri AB'nin Mariupol'deki ofisini vurdu

AA
Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rus güçleri AB’nin Mariupol’deki ofisini vurdu

Rusya Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken Avrupa Birliği, Ukrayna'nın Mariupol'deki ofisinin Rus güçlerince vurulduğunu duyurdu.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin Mariupol kentinde faaliyet gösteren misyon binasının yakın zamanda Rus güçlerince vurulduğuna dair güvenilir bilgiler elde edildi.

Bina ve ekipman büyük hasar görürken hiçbir misyon üyesi yaralanmadı.

Açıklamada, "Bu saldırıları, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları ve Uluslararası Adalet Divanının emri uyarınca, Ukrayna'nın tamamındaki güçlerini ve askeri teçhizatı derhal ve koşulsuz olarak geri çekmesini talep ediyoruz." denildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko dün, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından bu yana aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rus güçleri AB'nin Mariupol'deki ofisini vurdu
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