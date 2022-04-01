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Giriş Tarihi: 1.4.2022 02:28 Son Güncelleme: 1.4.2022 02:50

Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi!

AA
Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi!

Rusya Ukrayna Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirilen açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı.

Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

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Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi!
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