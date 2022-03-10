Rusya Ukrayna savaşında flaş iddia! Hidrolik savaş...

Ukrayna'dan yeni yayınlanan uydu görüntüleri, başkent Kiev'in kuzeyindeki geniş bir bölgenin sular altında kaldığını ortaya koydu. ABD'li Washington Post gazetesi ise bu yeni görüntüler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Buna göre, Ukrayna'nın Rus askerlerinin işgaline karşı dünyada bilinen en eski savunma yöntemi olan "suyu" kullanıyor olabilir.

Uydu görüntüleme şirketi Planet Labs'ın yayınladığı fotoğrafların göz önüne alındığı haberde, Kiev'in kuzeyindeki büyük bir alanın çok daha donuk görünmesine dikkat çekildi. 22 ve 28 Şubat'ta çekilen görüntüler arasında ciddi bir fark olduğu belirtildi.