Rusya Ukrayna savaşında flaş iddia! Hidrolik savaş...

Rusya Ukrayna savaşı 15. gününde devam ederken ABD merkezli Washington Post gazetesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Buna göre Ukrayna güçleri Rus güçlerinin Kiev'e girişini engellemek için geniş bir alanı bilinçli olarak sular altında bıraktığı iddia edildi. Ukrayna'nın, en eski savunma yöntemlerinden biri olan "hidrolik savaş"a başvurduğu iddia edildi.
Ukrayna'dan yeni yayınlanan uydu görüntüleri, başkent Kiev'in kuzeyindeki geniş bir bölgenin sular altında kaldığını ortaya koydu. ABD'li Washington Post gazetesi ise bu yeni görüntüler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Buna göre, Ukrayna'nın Rus askerlerinin işgaline karşı dünyada bilinen en eski savunma yöntemi olan "suyu" kullanıyor olabilir.
Uydu görüntüleme şirketi Planet Labs'ın yayınladığı fotoğrafların göz önüne alındığı haberde, Kiev'in kuzeyindeki büyük bir alanın çok daha donuk görünmesine dikkat çekildi. 22 ve 28 Şubat'ta çekilen görüntüler arasında ciddi bir fark olduğu belirtildi.
Bu ayrıntılar ile ilgili danışılan uzmanların ise Ukrayna güçlerinin Rus ordusunu engellemek için bu alanı kasıtlı olarak sular altında bıraktığına inandıklarını iddia edildi.
ÇOK ESKİ BİR SAVUNMA YÖNTEMİ
Düşünce kuruluşu Rand Corporation'ın üst düzey analistlerinden Marta Kepe, "hidrolik savaş"ın çok eski bir yöntem olduğunu söyledi. "Savunma yaparken elinizde ne varsa kullanmaya çalışırsınız. Tarih boyunca birçok ülke ve askeri oyuncu duvarlar ve kaleler ördü ve siperler kurdu. Ama nehir, bataklık ve su temelli savunma hatlarının da kullanılabileceğini unutuyoruz" ifadelerini kullanan Kepe, Ukraynalıların muhtemelen bu yöntemle Rus askerlerinin Kiev'e yaklaşmasını önlemeye çalıştığını söyledi.
Uydu görüntülerinde sular altında kaldığı düşünülen Dinyeper Nehri kıyısındaki bölgenin haftalardır Kiev yakınlarında konuşlanan kilometrelerce uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun doğusunda kaldığı biliniyor.
ÇİN DE KULLANMIŞTI
Tarihte hidrolik savaşa en fazla başvuran ülkelerin başında Hollanda yer alıyor. 16. yüzyıldan itibaren ülkede yaşanan sellerin büyük bir bölümünün savaşlar sırasında bilinçli olarak çıkarıldığı iddia ediliyor...
2. Dünya Savaşı'nda da Avrupa'da, özellikle Finlandiya ve Sovyetler Birliği tarafından doğal bir savunma hattı olarak 'su' kullanılmıştı. Çin'in 1938'de Japonya'yla savaşta Sarı Nehir'in taşmasına yol açması, "tarihin en büyük çevre savaşlarından biri" olarak nitelendirilmişti.