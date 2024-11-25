Rusya Ukrayna Savaşı’nda ilk kez karşılaşıldı: Kiev safında bir İngiliz yakalandı

Anderson'un Ukrayna birliklerine eğitmenlik yaptığı ve isteği dışında Kursk bölgesine gönderildiği bildirildi. Tass, adamın İngilizce olarak "burada" olmak istemediğini söylediği bir videoyu yayınladı.

Rapor bağımsız olarak doğrulanamadı ancak doğrulanması halinde, Ukrayna için savaşırken Rus topraklarında yakalanan Batılı bir uyruklunun kamuoyuna açıklanan ilk vakası olacak.