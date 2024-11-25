Rusya resmi haber ajansı Tass, pazartesi günü, kolluk kuvvetlerinden kimliği belirsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rus ordusunun Kursk bölgesinde, Ukrayna askerleriyle birlikte savaşan bir İngiliz vatandaşını yakaladığını bildirdi.
Yakalanan İngiliz vatandaşı şahıs, Tass ve diğer medya kuruluşları tarafından James Scott Rhys Anderson olarak tanımlandı. Tass, onun dört yıl boyunca İngiliz ordusunda sinyal görevlisi olarak görev yaptığını ve ardından savaş başladıktan sonra Ukrayna Uluslararası Lejyonu'na katıldığını aktardı.
Anderson'un Ukrayna birliklerine eğitmenlik yaptığı ve isteği dışında Kursk bölgesine gönderildiği bildirildi. Tass, adamın İngilizce olarak "burada" olmak istemediğini söylediği bir videoyu yayınladı.
Rapor bağımsız olarak doğrulanamadı ancak doğrulanması halinde, Ukrayna için savaşırken Rus topraklarında yakalanan Batılı bir uyruklunun kamuoyuna açıklanan ilk vakası olacak.