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Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:45

Rusya Ukrayna Savaşı’nda ilk kez karşılaşıldı: Kiev safında bir İngiliz yakalandı

Her geçen gün Rusya Ukrayna Savaşı’nı bölgesel bir savaştan küresel bir çatışmaya sürükleyen gelişmeler yaşanırken, bu kez de Ukrayna ordusunda bir İngiliz vatandaşı, Rus askerlerine karşı savaşırken yakalandı.

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Rusya Ukrayna Savaşı’nda ilk kez karşılaşıldı: Kiev safında bir İngiliz yakalandı

Rusya resmi haber ajansı Tass, pazartesi günü, kolluk kuvvetlerinden kimliği belirsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rus ordusunun Kursk bölgesinde, Ukrayna askerleriyle birlikte savaşan bir İngiliz vatandaşını yakaladığını bildirdi.

Yakalanan İngiliz vatandaşı şahıs, Tass ve diğer medya kuruluşları tarafından James Scott Rhys Anderson olarak tanımlandı. Tass, onun dört yıl boyunca İngiliz ordusunda sinyal görevlisi olarak görev yaptığını ve ardından savaş başladıktan sonra Ukrayna Uluslararası Lejyonu'na katıldığını aktardı.

Anderson'un Ukrayna birliklerine eğitmenlik yaptığı ve isteği dışında Kursk bölgesine gönderildiği bildirildi. Tass, adamın İngilizce olarak "burada" olmak istemediğini söylediği bir videoyu yayınladı.

Rapor bağımsız olarak doğrulanamadı ancak doğrulanması halinde, Ukrayna için savaşırken Rus topraklarında yakalanan Batılı bir uyruklunun kamuoyuna açıklanan ilk vakası olacak.

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Rusya Ukrayna Savaşı’nda ilk kez karşılaşıldı: Kiev safında bir İngiliz yakalandı
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