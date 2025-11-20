Rusya Ukrayna savaşında kritik adım: Trump gizli barış planını onayladı

Yetkili, planın oluşturulmasında Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Yardımcısı James David Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in yer aldığını belirtti.

ABD'li NBC News haber kanalına konuşan üst düzey bir yönetim yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması amacıyla üst düzey yönetim yetkililerinin son birkaç haftadır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ve Ukraynalı yetkililerle istişare ederek sessizce geliştirdiği 28 maddelik planı onayladığını söyledi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ" VURGUSU

Üst düzey bir yetkili, "Plan, her iki tarafa da kalıcı bir barışı güvence altına almak için güvenlik garantileri sağlamaya odaklanıyor. Ukrayna'nın kalıcı bir barış için istediği ve ihtiyaç duyduğu şeyleri içeriyor" dedi. Yetkili, planın ayrıntılarını ise açıklamadı.

Üç ABD'li yetkili ise barış anlaşmasının çerçevesinin Ukraynalılara henüz sunulmadığını söyledi.